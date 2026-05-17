1989年7月、北海道の中央に位置する連峰、大雪山・旭岳で発生した遭難事案は、のちに思わぬ展開を見せる。遭難男性は保護されたが、旭岳の湿地帯で奇妙なものが発見されたのだ。倒木を並べてつくられた「SOS」の文字、人骨、カセットテープレコーダー、テープ、歯ブラシ、シャンプー──。いったい、ここで何が起きたのか。大雪山で起きた謎多き事件をひも解く──。 【画像】『オカルト・クロニク