＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの3日目は、朝から雷雨による2時間34分の中断も挟んだが、第3ラウンドが終了した。【写真】渋野日向子がマウンドへ？レアすぎる投球シーン日本勢は8人が決勝ラウンドをプレー。首位と3打差の5位で予選を通過した竹田麗央は、3バーディ・2ボギーの「69」と伸ばし、トータル5アンダーで5位を維持し最終日に向かう