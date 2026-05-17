＜関西オープン3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞稲森佑貴の10年連続フェアウェイキープ率1位の座を阻止した男が、スルスルと優勝戦線に浮上した。24位から出たプロ11年目の勝亦悠斗（かつまた・ゆうと）は、この日のベストスコアタイとなる5バーディ・2ボギーの「67」。首位と2打差のトータル3アンダー・7位タイに浮上した。【ライブフォト】傾斜もねじ伏せる池田勇太が見せた復