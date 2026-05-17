＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは最終ラウンドが開幕した。【ライブフォト】左足下がりは打ったら右足一歩前ですね午前8時15分に第1組が1番のアウトからスタート。トータル3オーバーの塚田よおすけが2打目を80cmにつけてバーディ発進。田中元基がパー、竹原佳吾はボギーで滑り出した。インのトップは8時40分にティオフ。開催コースは1971年の今大会