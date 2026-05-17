＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞2試合ぶりの出場で、今季自己最高の25位で予選を通過した渋野日向子。さらに上位を目指したムービングデーは「すごい悔しい3日目」になってしまった。【写真】渋野日向子がマウンドへ？レアすぎる投球シーン流れを作れなかったのは、短いパーパットを外して3パットのボギーにしてしまったスタートホールの1番。「（2打目が）50