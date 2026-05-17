エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら、長年不倫を続けている“シタ妻”。自身の秘密が夫にバレ、夫の仲間たちにも非難される中で、「夫が死んだ後に備えて息子の新しいお父さんを用意するって、そんなに悪いこと？」と開き直った。【映像】夫の“反撃”に発狂する美月（桜井日奈子）5月15日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化し