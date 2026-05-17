富山県高岡市の住宅街にある寺で火事があり、ポンプ車など20台が出動し消火にあたりましたが本堂が焼けました。【映像】激しく燃え上がる様子（視聴者提供の映像）16日午後6時半ごろ、高岡市の大法寺で「黒煙が上がっている」と近隣の住民から119番通報がありました。通報を受け、ポンプ車など20台が出動し、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、本堂が焼けました。この寺には4人が暮らしていますが全員無事で、