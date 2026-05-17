愛媛県を訪問している天皇皇后両陛下は「木や森を大切にするお気持ちについても聞き嬉しく思いました」と感想を寄せられました。【映像】ポスターのコンクールの入賞者と懇談する両陛下1泊2日の日程で愛媛県を訪れている両陛下はきのう午後、緑の大切さや自然保護をテーマとしたポスターのコンクールの入賞者らと懇談されました。両陛下は、作品をじっくり見つめ、「一番工夫したところはどこですか」「絵はずっと描いている