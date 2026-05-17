第3ラウンド、16番でイーグルパットを決め、ガッツポーズする松山英樹。通算2アンダーで11位＝アロニミンクGC（共同）【ニュータウンスクエア（米ペンシルベニア州）共同】男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は16日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクGC（パー70）で第3ラウンドが行われ、1打差3位から出た松山英樹は1イーグル、3バーディー、6ボギーの71で回り、通算2アンダーの208で首位と4打差の11