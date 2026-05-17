富山市では、軽トラックの荷台を使った一風変わったイベントが開かれています。【映像】軽トラ庭園コンテスト（複数カット）ずらりと並んだ10台の軽トラック。その荷台には美しい日本庭園が造られています。富山市で開催されているのは、小さな荷台にいかに美しい日本庭園を造るかを競う「軽トラ庭園コンテスト」です。今年で15回目の開催になります。今回は「光」をテーマに様々な造園技術や工夫が施されていて、独自の美