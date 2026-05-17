◇インターリーグカージナルス4―2ロイヤルズ（2026年5月16日セントルイス）カージナルスに勝利の女神ならぬ勝利の“上裸軍団”が登場して話題になっている。ことの発端は15日（日本時間16日）のロイヤルズとのカード初戦。カージナルスは延長11回までもつれる激闘を制してサヨナラ勝利。試合終盤から現地の中継でスポットライトが当たっていたのが右翼スタンドを埋める上半身裸の男性の集団。サヨナラ勝利の際には着て