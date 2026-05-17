＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】力士が親方に“モロ被弾” 衝撃光景にどよめき体重191キロの超巨漢力士が体重133キロの対戦力士を土俵際で吹っ飛ばした。すると審判を務めていた親方に“モロ被弾”。衝撃光景に「破壊力エグイ」など驚きの声が上がり、館内もどよめいた。体重191キロの力士とは序二段二十三枚目の土佐清水（時津風）だ。超巨漢だが、身長は169センチ。また一方で機敏な相撲を取る