元TOKIO長瀬智也（47）が、10日に配信されたモデル滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネル「TAKIMAKI CHANNEL」に出演。近況やプライベートを明かした。長瀬は滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と長年の交流があり、家族ぐるみの付き合いを20年来、続けていることを明かした。長瀬はさらに、「いろいろ心配していただいてね、いつまでも独り身でいるもんでね」と、独身であることを滝沢が気に掛けていると紹介。滝沢から