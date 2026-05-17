指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」が１６日、兵庫・神戸ワールド記念ホールで全国アリーナツアー「喝采パレード」の兵庫公演を開催。アンコールで、６月２４日発売の１２ｔｈ両Ａ面シングル表題曲「愛くださいませ」のタイトルを解禁し、サプライズで初披露した。同グループは、昨年１２月発売の１１ｔｈシングル「排他的ファイター」が発売初日に出荷４０万枚を記録。今年２月には