TBSアナウンサーの山形純菜さん（31）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のゴルフウェア姿を披露した。「これからもゆるーく続けます！笑」山形さんは、「今年初のゴルフ」と報告し、ニーハイソックスを合わせたミニ丈のゴルフウェア姿を投稿した。「いいお天気だったけどこれ以上暑いとちょっと勘弁」といい、「これからもゆるーく続けます！笑」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ダークネイ