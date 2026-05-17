絶対にNG！アルコール度数が低くても一気飲みをしてはいけないワケ お酒を飲むときに一番ダメなのが「一気飲み」 飲む量や順番、おつまみなど、お酒を飲むときに気をつけねばならないことはたくさんあります。お酒の飲み方もそのひとつです。 お酒を飲むときに一番ダメなのが「一気飲み」です。飲んだアルコールの5～20％は胃で吸収され、残りの80％は小腸から吸収されます。小腸の内壁には数千万本もの腸