春のマイル女王決定戦 第21回ヴィクトリアマイル（GI）が5月17日（日）東京競馬場（1,600メートル 芝・左）で行われる。 早いもので、今年で21回目を迎えるヴィクトリアマイル。記念すべき第1回が開催されたのは今からちょうど20年前。 2年前の桜花賞以来、勝ち星から遠ざかっていたダンスインザムードが復活の勝利を挙げたことで、ヴィクトリアマイルの歴史は開かれた。 以来、ヴィクトリアマイルと言えば大波