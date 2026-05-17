プロ野球ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡は２２日、しずてつスタジアム草薙（１８時試合開始）で巨人と対戦する。同戦はＴＯＫＡＩグループの冠ゲームで、ＴＯＫＡＩホールディングスが社会貢献活動の一環として、静岡市内の社会福祉施設に通う子供、障害のある方を無料招待する。今月上旬には、同社の小栗勝男社長とハヤテの池田省吾社長が静岡市役所を訪問。難波市長に１００人分の観戦チケット贈呈式＝写真＝を行った