ご飯がすすむ、厚揚げのおかず お弁当のおかずを決めるときのポイントは、「ご飯がすすむ」こと。つい、お肉や魚のおかずばかりになってしまいがちですが、厚揚げを使ったお弁当のおかずもご飯がすすむおかずになるんです！ 味付けでこんなに変わる 厚揚げを使ったおかず、味付けを変えるだけでこんなにバリエーションが増えるんです。 レンチンで煮物に青のり香る厚揚げの塩焼き厚揚げのごま照り焼き厚揚げのチーズ焼きは和風