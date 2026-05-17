プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテベンチャーズ静岡の広沢新太郎外野手（２５）が、このほど３、４月度の「ＳＭＢＣ信託銀行ファーム月間ＭＶＰ」に選出された。球団創設３年目で初の受賞者となった。俊足巧打の左打者は「今まで積み重ねてきた努力が一つの形になってうれしい」と喜びを口にした。３、４月度は２５試合で３３安打、８打点、打率はリーグトップの３割４分４厘を記録。さらに地区２位の１０盗塁と、リードオ