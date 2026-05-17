ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦前に報道陣の取材に応じ、左肘関節内遊離体で前日15日（同16日）にIL入りしたブレーク・スネル投手（33）が手術を受けることを明かした。指揮官は「火曜日に手術を受ける予定だと理解している」とし、今月20日（同21日）に遊離体の除去手術を受けることを明言。「回復はかなり早い見込みなので、その点は前向きに捉えている