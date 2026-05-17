モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。家族ぐるみの付き合いをする超人気アイドルとのツーショットを公開した。「YouTube公開しましたぜひ」とつづり、元TOKIOの長瀬智也とのツーショットをアップした。YouTubeでは2人で投稿。同じ年の長瀬とは、滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったことがきっかけで、20年来の家族ぐるみの付き合いをしている間柄であることを明かされて