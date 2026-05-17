◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第3日（2026年5月16日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は3バーディー、2ボギーの69で回り通算5アンダーに伸ばしたが、順位は5位で変わらなかった。トップとは6打差。39位から出た山下美夢有（24＝花王）が67で回り3アンダーで16位に浮上した。同じく39位で出た吉田優利（26＝エプソン）は69で回り1アンダーの29