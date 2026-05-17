お笑いコンビ・爛々の萌々（28）が、17日までにコンビのYouTubeチャンネル「茶の間で爛々」を更新し、相方・大国麗（35）がライブ中に「てんかん」が起きたと明かした。【動画】爛々・大国麗が「てんかん」発作萌々が伝える爛々は2017年の結成以来、『女芸人No.1決定戦 THE W』決勝進出など、賞レースや劇場、テレビで活躍していたが、23年8月に大国が体調不良による休養を発表。萌々がピンでの活動を続けていた。昨年12月、