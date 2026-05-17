米国のトランプ大統領は、2日間にわたる中国訪問日程の最終日の15日、帰国を控えて、独立宣言などによって台湾海峡の情勢がさらにエスカレートすることを望まないと強調するなど、台湾問題について慎重な態度を示した。フランスメディアのRFIが伝えた。トランプ大統領はさらに、「対台武器売却についてはまだ決定していない」と説明した。トランプ政権は2025年12月に、米国から台湾への総額約111億ドル（約1兆7600億円）の武器売却