◇インターリーグカブス―ホワイトソックス（2026年5月16日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）は16日（日本時間17日）、同じシカゴに本拠を置くホワイトソックスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」第2ラウンドに「5番・右翼」で先発出場した。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」で先発出場。鈴木は2回1死で迎えた第1打席は見逃し三振。しかし、直後の右翼守備でスーパープレーを披露した