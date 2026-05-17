書店「一冊屋」を営む渡辺大輔さん＝3月、山形市毎月、厳選した一冊の本だけを売る書店を、山形市のレストラン店主で、作家でもある渡辺大輔さん（45）が立ち上げた。その名も「一冊屋」。自ら月替わりでジャンルや新旧を問わず厳選し、県外からも注文が寄せられる。料理になぞらえ「出されるまで内容が分からないお任せコースのように、読んで初めて触れる世界を味わってもらいたい」と話す。（共同通信＝遊佐直子）渡辺さん