Image: Apple 文字盤は多ければ多いほど嬉しいけどね。約1ヶ月後に開催されるWWDC 2026では、各Apple（アップル）デバイス向けの最新OSのお披露目が期待されます。Apple Watchに関してはwatchOS 27の発表が予想されますが、時刻やコンプリケーションの見やすさに焦点を当てた新しい文字盤が追加される可能性がでてきました。大画面の強みを活かした文字盤の追加に期待したい! 現行モデルのAp