娘さんが歌い出すと、猫さんも一緒になって…？仲良し姉妹が見せた笑顔になること間違いなしの光景が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7.4万回再生を突破し、「めっちゃおもしろいwww」「“にゃにぁ～ん”が良い味出てますね」「ツインボーカル最高ですね」といったコメントが寄せられました。 【動画：女の子が歌いだした次の瞬間、近くにいた猫が…完璧に『合いの手』をいれる『尊