「お許し願いたい」球団史上初のセ・リーグ連覇に挑戦している阪神・藤川球児監督（45）。生え抜き選手として現役の大半を過ごした人気球団の酸いも甘いも知るだけに、チームが浮かれないように人一倍、気を引き締めている。今年２月の春季キャンプではOBのグラウンド立ち入りを認めるかわりに、“雑談無用”を打ち出した。「就任１年目の昨年は自身への挨拶が殺到することを見越して『お構いできません』とわざわざキャンプ地のメ