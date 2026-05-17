「モアレ」ちゃんは猫じゃらしの「棒」が大好き。飼い主さんが棒を振ると、たくさんおしゃべりする姿がカワイイと300万再生以上と夢中になる人がたくさん！ 「モアレちゃんしゃべっているみたいですね。鳴き声かわいい、癒された！」「Awww such a cute kitie! (わぁ、なんてカワイイ子猫ちゃんなの！！)」と、日本国内外からコメントが寄せられています。 【動画：猫じゃらしの棒の部分で遊んだら…想像以上に『お喋りが止