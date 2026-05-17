穿孔性虫垂炎による腹膜炎と診断され、緊急手術を受けたンガー・ソングライター、アンジェラ・アキ（48）が15日、インスタグラムを更新し、順調に回復していることを報告した。 【写真】近況を報告したアンジェラ、ファンは一安心 アンジェラは「無事に日本に戻って来れました。そしてリハーサルも少しずつ始めています」と投稿。「順調に回復はしているけど、お医者さんと相談して、来週いっぱいまでは安