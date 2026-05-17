山陽学園短期大学・健康栄養学科の学生が考案したレトルトカレー 岡山市の山陽学園短期大学の学生が、災害時にも活用できるレトルトカレーを商品化しました。 カレーの名前は「大豆ミートのとっても美味しい、いつもの、『もしも』のカレー」。学生がレシピを考え、調理・レトルト加工した商品です。 商品化のプロジェクトに取り組んだのは健康栄養学科の3年生7人です。 大学によりま