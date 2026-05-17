キオクシアホールディングスが、夜間取引でストップ高となる急反発を見せた。4〜6月期の純利益を8,690億円とする計画が買い材料視されている。【こちらも】ファナックにフィジカルAIの追い風、Google協業のインパクト15日の日中取引では終値4万4,450円、前日比4,010円安の8.27%安だっただけに、決算後の買い直しが短期需給を大きく揺らしている。日中の急落と夜間の急反発が同日に並んだことで、材料の評価以上に、短期資金の