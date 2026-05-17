アル・ナスルは決勝でG大阪に0-1で敗戦サウジアラビア1部のアル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは、現地時間5月16日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝のガンバ大阪戦に臨んだが、0-1で敗れて準優勝に終わった。スペイン紙「AS」は、試合後にカメラが捉えた悲痛な姿について「アル・ナスルで別のタイトルを失った後、クリスティアーノ・ロナウドが悲しみに打ちひしがれる」と大きく