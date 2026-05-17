◆サッカー◇静岡県高校総体▽１回戦御殿場西２−０清水西（１６日・御殿場西高Ｇ）全国切符を懸けた戦いが開幕。１回戦７試合が行われた。東部大会を６位で通過して県大会に初めて臨んだ御殿場西は、清水西を２―０で破って初勝利を挙げた。前半２分にＦＷ池谷祐摩（３年）のゴールで先制すると、同１３分のセットプレーで加点した。２回戦は１７日に行われ、静岡学園などシード校が登場する。御殿場西にとって初めての県