先の総選挙は自民圧勝に終わり、壊滅的敗北を喫した新党・中道改革連合を筆頭に、野党に大量の落選議員が生まれた。落ちれば「ただの人」どころか、無職となり生活に窮することも多い「元国会議員」の懐事情に迫る！【（元）中道改革連合・前衆院議員藤原規眞（のりまさ）氏48歳】◆「無職でヤバい」と騒いだら、仕事が舞い込んだ「党の情勢調査なんて全然信用できない。選挙戦最後の週末、俺、勝ってましたから」――。愛