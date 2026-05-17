＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】力士が勝利した直後に見せた“謎すぎる表情”勝ってうれしいはずの力士が土俵上で見せた“謎すぎる表情”にファンが困惑。「なぜそんな顔に？」「どうしてそうなった？」などの声が続々と寄せられた。序二段七十四枚目・大國（追手風）と序二段八十二枚目・佐藤（荒汐）の取組。大國は33歳のベテラン、身長185.3センチと恵まれた体格を誇るが、今場所はここまで3連