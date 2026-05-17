いまや社会問題となっている、電車やバスでの迷惑行為。「触ってないから大丈夫」と勘違いしている人はいませんか？ 素手で触る行為以外も、立派な犯罪になることを知っていますか？東京都が発表した『令和6年度 痴漢被害実態把握調査 報告書』では、電車内で女性たちの痴漢被害の経験がまとめられています。今回は過去に反響の大きかった、長距離バスという逃げ場のない空間で、しつこい中年男に狙われてしまった女子大生の実体験