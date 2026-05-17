フェイエノールトの指揮官ロビン・ファン・ペルシ監督が、同クラブに所属する日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛とのある“ある約束”を明かした。15日に北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーが発表され、メンバーには上田綺世と渡辺剛が入り、上田は2大会連続、渡辺は初のワールドカップに挑むこととなった。両者共にオランダ1部フェイエノールトに所属。そんな中クラブを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は15日、17日に行わ