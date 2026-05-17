「カメに止められたカメの飛行機」2021年9月、成田空港のA滑走路を這っていたカメが、旅客機の滑走を止めるという珍事が発生。止められた旅客機は、「ウミガメ」の特別塗装が施されたANA（全日空）の超大型旅客機、A380「フライングホヌ」だったこともあり、「カメがカメを止めた」と大きな話題となりました。【写真】えっ…これが成田空港の「カメ対策」スゴい内容ですそれから数年、同様の事象が話題にのぼることはありませ