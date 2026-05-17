◆第１５１回プリークネスステークス・Ｇ１（現地時間５月１６日、米国ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）米国３冠競走２戦目のプリークネスステークス・Ｇ１は、パコ・ロペス騎手とコンビを組んだナポレオンソロ（牡３歳、Ｃ・サマーズ厩舎、父リアムズマップ）が制した。プリークネスＳの総賞金は２００万米ドル（約３億１３４６万円＝２０２６年フランスギャロのレートから算出）で１着賞金１２０万米ドル（約１