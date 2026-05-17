俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）は１７日、サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人が１５日に発表されたことを報じた。谷原は「みなさん万全の態勢でケガ人を出すことなく、これ以上ね」と願い「その態勢でまずはグループステージ臨んでほしい」と期待していた。