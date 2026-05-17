◆柔道 静岡県高校総体個人戦 （１６日、静岡県武道館）個人戦男女１４階級が行われた。女子５７キロ級では３月の全国高校選手権で準Ｖした帯金柚良（藤枝順心２年）が、決勝で高校の先輩・池田稀耶（３年）を破るなど全３試合オール一本勝ちで貫禄の優勝。男子８１キロ級は杉本晴哉（浜松西３年）が初Ｖを飾った。各階級の優勝者が全国高校総体（８月６日開幕・和歌山）の出場権を手に入れた。“同門対決”を制した。女子５