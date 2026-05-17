シュツットガルト戦で競り合うEフランクフルトの堂安（左）＝フランクフルト（共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグ最終節で16日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのシュツットガルト戦にフル出場した。試合は2―2で引き分けた。マインツの佐野海舟は敵地のハイデンハイム戦にフル出場し、2―0で勝った。塩貝健人のウォルフスブルクは敵地で藤田譲瑠チマらのザンクトパウリを3―1