人気レースクイーンの池永百合（30）が16日夜、自身のインスタグラムを更新。ニットのベアトップ＆ショーパン姿のスマイル・ショットを披露した。「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、白ニットのベアトップ＆黒のショートパンツ姿でほほ笑んでいる写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「服装もツインテもめっちゃかわいすぎます」「素敵」「めっちゃかわいい」「可愛い通り越して美しすぎる」「癒されます」「