「いつか買おう」と思っていた万年筆が、気づけば以前より高くなっていた――そんな経験をした人もいるのではないでしょうか。実際、ここ数年は万年筆の価格改定が相次いでいます。 万年筆は単なる文房具ではなく、素材や製造工程にこだわった「工芸品」のような側面があります。そのため、原材料費や為替の影響を受けやすく、価格が上がりやすい商品でもあります。 この記事では、万年筆が値上がりしてい