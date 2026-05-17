64歳で退職した父親が「次の仕事が決まるまで失業手当をもらいたい」と考えている場合、気になるのが年金との関係です。退職後の生活費を考えるうえで、失業手当と年金はどちらも重要なお金ですが、年齢や手続きの時期によって扱いが変わることがあります。 仕組みを知らないまま申請すると、想定していた収入とずれが生じるかもしれません。そこで本記事では、64歳で退職した場合の失業手当と年金の関係について解説します