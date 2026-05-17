「東京は給料が高い」といわれる一方で、「家賃や生活費も高いから、実際は地方のほうが余裕があるのでは」と感じる人もいるでしょう。例えば、地方で年収450万円の弟と、東京で年収650万円の兄を比べた場合、どちらのほうがゆとりある生活を送りやすいのでしょうか。 収入だけを見ると東京の兄のほうが大きく上回っています。しかし、生活のゆとりを考える際には、家賃や物価などの支出も含めて考える必要があるでしょう。