サバンナ・高橋茂雄の後輩芸人へのいじめ問題が世間を騒がせたが、高橋の相方・八木真澄がこの事態を見事に収拾したことが大きな話題を集めている。いじめ問題の発覚を受け、高橋がCMキャラクターを務めるライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は彼のプロモーション起用を当面見合わせる方針を示した。高橋自身の仕事はノーダメージというわけにはいかない。テレビで笑顔を振りまく、ポップでクリーンなイメージは間違い
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 平塚八幡宮で神馬「八重」が誕生
- 2. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 3. 子役が監督など4役 映画公開へ
- 4. 教師を再逮捕「当時から問題」
- 5. さんまの「パワハラ」疑惑 真相
- 6. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
- 7. 内田理央の「実家豪華すぎ」反響
- 8. 黒木メイサ 三浦孝太とデートか
- 9. イランで石油流出 日本は異例
- 10. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
- 1. 平塚八幡宮で神馬「八重」が誕生
- 2. 教師を再逮捕「当時から問題」
- 3. 埼玉の陸の孤島 独特な交通事情
- 4. 東大講演会中止「神谷出てこい」
- 5. 栃木強殺「現場にいた全員逮捕」
- 6. 女性に性的暴行か「恐怖に支配」
- 7. 「バス突っ込んだ」観光バス大破
- 8. 園遊会で服装酷似 回避できた?
- 9. 10人ほどの集団が4人襲撃か 東京
- 10. 仙台市「独立」目指し活動活発化
- 1. 食後血糖値の急上昇を抑える食材
- 2. 遺産も計算しFIRE宣言 食卓凍る
- 3. 詐欺容疑の逮捕事案「関係ない」
- 4. 日本の首都は滋賀だったかも
- 5. マック「ちいかわ」店員も衝撃か
- 6. 元北海道知事の堀達也さんが死去
- 7. 首相、皇室に考えられぬ程失礼か
- 8. ユニクロ「新たな万引き」に注意
- 9. 33歳女性市議 石丸伸二氏に謝罪
- 10. 山崎実業towerのコスパ抜群5選
- 1. イランで石油流出 日本は異例
- 2. 過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白
- 3. 米ディズニー船 児童ポルノ疑惑
- 4. 1リットル約640円 香港で生活苦
- 5. 日本の「超高齢社会」中国で紹介
- 6. 以 ハマス軍事部門トップを殺害
- 7. トランプ氏「交渉材料だ」
- 8. 台湾への武器売却「中国次第」
- 9. 米大統領「ISのナンバー2殺害」
- 10. アフリカ人奴隷貿易 国連が決議
- 1. 「ラーメン山岡家」が抱える悩み
- 2. 年金月40万円 かなり多い?
- 3. 「任天堂はダメだ」値上げに苦言
- 4. 利益が約47倍 キオクシア好調
- 5. 鉄道会社社員が…相席ブロックか
- 6. キッセイの治療薬で20人死亡報告
- 7. 職場で評価される人の共通点
- 8. 施設命名権に巨額出す 真の目的
- 9. 住宅ローン 借り換えの注意点
- 10. 「仕事できる風」の人の特徴5つ
- 1. SNSでの交流は孤独増す? 米研究
- 2. Netflix さらに広告を強化へ
- 3. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 4. 少ない力で滑らかに動く。エルゴトロンのモニターアームはデスク作業の味方
- 5. ポケットサイズの工具箱！ほぼクレカ大で20役こなすマルチツール
- 6. ChatGPT→Geminiに乗り換え。1カ月併用して「パーソナライズ情報」引き継ぎに成功した全記録
- 7. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 8. データセンター、お金を払わず水を1億1000万リットル使用
- 9. コスパに優れたSnapdragon 865搭載のSoftBankスマホ「ZTE Axon 10 Pro 5G」をチェック！外観や基本機能などを紹介【レビュー】
- 10. ファーウェイの最新フラッグシップスマホ「HUAWEI P40 Pro 5G」を写真と動画で紹介！進化した50倍ズームペリスコープカメラなど【レポート】
- 11. [OnGoing Re:View]Vol.90 「EOS R5」本日発売！！放熱問題など気になるポイントを試してみた！
- 12. Z世代「昔の時代生きたかった」
- 13. 親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
- 14. 秋田犬目線のGoogleストリートビュー「ドッグビュー」が登場
- 15. モトローラの約2.6万円のSIMフリースマホ「moto g8」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
- 16. SIMフリーのFeliCaや防水に対応したスタンダードスマホ「OPPO Reno3 A」をファーストインプレッション！外観や基本機能を紹介【レビュー】
- 17. 未査読論文リポジトリのarXivが「論文にLLMによる間違いや架空の引用が含まれていたら1年間投稿禁止」の方針を示す
- 18. 【Codex完全攻略】Codex(コーデックス)で最初に覚えるべき5つの基本機能｜スキル(Skills)・MCP・プラグイン・フック・サブエージェント！
- 19. 水を捨てずに有効活用。溶けた氷水をスプレー噴射でムダにしない氷のう
- 20. NTTドコモの「スマホおかえしプログラム」が携帯電話回線契約なしでも対象に！公式オンラインショップで単体（白ロム）購入も可能
- 1. 真美子さんの観戦姿がないワケ
- 2. MLB新人「目に余る」振る舞い
- 3. 格闘技デビューのカズ次男・三浦孝太 母りさ子の表情にSNS感涙「母の心境にジーン」
- 4. 長友佑都が泣いたタイミングに涙
- 5. サラー リバプールへの不満表明
- 6. 三笘なしでどう戦う 解説者見解
- 7. レアル新監督にモウリーニョ氏
- 8. 旗手怜央 まさかのメンバー外
- 9. バルサのレヴァンドフスキが退団
- 10. 中村敬斗別格なのに…移籍阻止も
- 1. 高畑裕太 9年前の不祥事に声明
- 2. 子役が監督など4役 映画公開へ
- 3. さんまの「パワハラ」疑惑 真相
- 4. 内田理央の「実家豪華すぎ」反響
- 5. 黒木メイサ 三浦孝太とデートか
- 6. THE SECOND 4代目王者はトット
- 7. カープ選手と売人の写真か 文春
- 8. 浜田 瀬戸朝香への暴言を後悔
- 9. 避妊具に穴「堕ろして」SNS憤慨
- 10. 月5万円で生活 ひろゆき氏の倹約
- 1. 40代の「食べて痩せる」献立
- 2. 15歳で出産 世間の冷ややかな声
- 3. やらかしたか…高級車所有でミス
- 4. コストコの贅沢大容量スイーツ
- 5. 元セク女 資産1億円を掴めたワケ
- 6. セリアの「食べ物雑貨」に注目
- 7. 大人が「避けるべき」GUトップス
- 8. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
- 9. サンリオのおもちゃが可愛い
- 10. ジャンプなし 5分間で全身トレ