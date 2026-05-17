サバンナ・高橋茂雄の後輩芸人へのいじめ問題が世間を騒がせたが、高橋の相方・八木真澄がこの事態を見事に収拾したことが大きな話題を集めている。いじめ問題の発覚を受け、高橋がCMキャラクターを務めるライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は彼のプロモーション起用を当面見合わせる方針を示した。高橋自身の仕事はノーダメージというわけにはいかない。テレビで笑顔を振りまく、ポップでクリーンなイメージは間違い